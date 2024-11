Monterosso Grana: all’Ecomuseo Terra del Castelmagno doppio appuntamento dedicato all’arte e al cielo

Giovedì 21 novembre doppio appuntamento a San Pietro di Monterosso Grana con la rassegna Spunti d’arte e EXPA - Esperienze X Persone Appassionate.

Alle 19 l’artista Domenico Olivero terrà una conversazione artistica sulle stelle, in riferimento all’opera”Vai Saber” dell’artista Manuela Cirino realizzata nel 2023 nell’ambito delle residenze d’artista Beica Ben e la relazione con gli astri di Marina Abramović, artista famosa per le sue performance, costellate da imprese al limite della sopravvivenza con cui esprime il suo percorso di liberazione dalle costrizioni familiari e culturali del suo paese: la Jugoslavia del regime comunista.

A seguire possibilità per i partecipanti di cenare all’Oste d’ SenPìe chiamando al numero +39 347 4967118 (menù antipasto, primo e dessert €18).

Alle ore 21.30 con l’appuntamento “Vai Saber” si concluderà la decima edizione della rassegna EXPA. Durante la serata si farà una breve passeggiata nel bosco fino al sito dell’installazione dell’opera di Manuela Cirino, che rappresenta la costellazione delle pleiadi. La serata divulgativa sarà occasione per rintracciare il dialogo antichissimo tra cielo e terra, guidati dall’astrofisico Alberto Cora nella visione del cielo con telescopio. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti, possibilità di partecipare ai singoli eventi.

Info e prenotazioni al +39 334 5336868 o a expa.terradelcastelmagno@gmail.com o Eventbrite https://www.eventbrite.com/e/biglietti-spunti-darte-pleiadi-vai-saber-1075542710199?aff=oddtdtcreator

Le iniziative in programma nella prima rassegna “Spunti d’arte” si svolgono in Valle Grana (CN), sul territorio amministrativo dell’Unione Montana Valle Grana e dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno. Nello specifico i Comuni in cui si terranno gli incontri sono, in ordine cronologico: Caraglio, Monterosso Grana, Valgrana, Montemale.

Questo appuntamento fa parte della decima edizione della rassegna EXPA - Esperienze X Persone Appassionate realizzata dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno, con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Banca di Caraglio e Generali Assicurazioni, con il patrocinio di Unione Montana Valle Grana, Terres Monviso, Monviso Biosphere e Rete Ecomusei Piemonte.