Calcio Serie D. Bra, lesione del legamento crociato per Quitadamo: sarà operato

Lungo stop ed inevitabile operazione per il difensore del Bra Gabriele Quitadamo, infortunatosi durante la partita dei giallorossi sul campo della Cairese.

In seguito agli esami effettuati è stata infatti riscontrata "una lesione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio destro".

Come fa sapere l'AC Bra nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà ad intervento chirurgico che verrà effettuato dal dottor Stefano Carando.

Così la società giallorossa sui social: "Società, squadra e tutta la "famiglia Bra", è vicina a Gabri in questo momento sfortunato della sua carriera da calciatore. Auguri di una pronta guarigione, ti aspettiamo in campo, a vestire nuovamente questa casacca a cui tu sei molto legato. E noi, saremo ancora "più squadra". (Ringraziamo il nostro osteopata Andrea Ferrari per la professionalità dimostrata).