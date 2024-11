IL PANETTONE GALUP FA TOMBOLA!

Non è Natale senza Galup

Non è Natale se non si gioca a tombola

Il panettone Galup – che accompagna i momenti di festa degli italiani dal 1922 - è uno dei dolci più rappresentativi della tradizione natalizia, nasce da un processo fatto di passione e cura, attenzione e qualità, valori che Galup ha sempre mantenuto nel cuore della sua produzione.

Per l’appuntamento con il Natale 2024, l’azienda piemontese ha indossato un vestito delle feste davvero unico che unisce il panettone e la tombola, due simboli della tradizione natalizia che condividono lo spirito di festa, convivialità e gioia familiare. Se il panettone è il dolce che accompagna il pranzo o la cena di Natale e di tutte le festività, la tombola è uno dei giochi più amati, capace di unire grandi e piccini in momenti di risate e fortuna.

IL PANETTONE GALUP FA TOMBOLA! è dunque la proposta che racchiude, in un’elegante confezione in latta rossa decorata con elementi litografati, il Panettone Gran Galup – nato dall’antica ricetta di Monsù Ferrua con canditi freschi e uvetta di primissima scelta nel morbido impasto, guarnito con glassa alla Nocciola Italiana “Tonda Gentile Trilobata”, arricchita da mandorle intere e granella di zucchero – e la tombola composta da un tabellone in tessuto, le cartelle da gioco e un sacchetto di stoffa con i numeri in legno: una sorpresa per rendere unica questa edizione.

Quest’anno Galup ha fatto tombola per augurare buone feste in compagnia!

Un augurio a chi, anche da grande, pensa che Natale sia il giorno più̀ dolce dell’anno,

a chi ama le sorprese e mette i regali sotto l’albero e aspetta la mezzanotte per aprirli.

a chi crede nei sogni e ha sempre tanti desideri da realizzare.

a chi non smette mai di sorprendersi e di sognare.

Buon Natale e buona sorte a tutti da Galup!

IL PANETTONE GALUP FA TOMBOLA! è acquistabile presso gli store Galup di Torino e Pinerolo, sul sito www.galup.it e nei migliori negozi di tutta Italia.