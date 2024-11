Grave incidente sulla tangenziale di Asti. Circolazione bloccata in entrambe le direzioni di marcia

Ennesimo grave incidente sulla tangenziale di Asti dove, indicativamente all'altezza del restringimento di carreggiata conseguente la presenza di un cantiere, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti e un'autovettura che stavano percorrendo la tangenziale in direzione Casale.

Stando alle prime informazioni disponibili, uno dei due Tir ha tamponato l'auto che lo precedeva, sbalzandola contro il guardrail sotto al quale la vettura è rimasta incastrata con il muso. A sua volta, il camion che ha provocato il sinistro è stato tamponato da un altro mezzo pesante che non è riuscito a frenare in tempo.



Fortunatamente la persona al volante dell'auto non è rimasta incastrata nell'abitacolo, ma naturalmente il violento impatto potrebbe aver provocato gravi lesioni. Al momento non vi sono ulteriori dettagli in merito alle sue condizioni.

Sul posto stanno operando il personale sanitario del 118 e due squadre dei vigili del fuoco di Asti (prima partenza e autogru), intervenuti anche con il supporto di un elicottero decollato dalla elistruttura regionale di Torino.

Proprio il personale a bordo di quest'ultimo mezzo è stato il primo a giungere sul luogo del sinistro perché, per quanto possa sembrare incredibile, le squadre inviate dal comando di Asti sono rimaste bloccate dal traffico venutosi a formare e hanno dovuto raggiungere a piedi il punto dell'incidente.

La tangenziale al momento è sostanzialmente bloccata in entrambe le direzioni di marcia. Pertanto il suggerimento è di cercare di percorrere strade alternative per evitare di incrementare ulteriormente le già lunghissime code.

Articolo in aggiornamento.