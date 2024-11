I talentuosi Sofia Repetto (Montaldo Mondovì) e Tommaso Gabellini del duo Kairós conquistano anche il pubblico Toscano

Continuano a emozionare il pubblico di tutta Italia i talentuosi Sofia Repetto e Tommaso Gabellini, voce soprano e pianista, che si sono conosciuti attraverso un progetto scolastico a Rondine e hanno dato vita al duo Kairós nell'ottobre 2023.

Dopo il successo degli eventi proposti, la scorsa estate in Granda, l'esibizione nell'abbazia di San Michele Arcangelo di Lamoli, nel comune di Borgo Pace, in provincia di Pesaro-Urbino, i due giovani hanno conquistato anche il pubblico del Teatro Comunale di Cavriglia , in provincia di Arezzo, palco negli anni di grandi artisti di fama nazionale e internazionale.

Lo scorso venerdì 8 novembre, Sofia e Tommaso, hanno debuttato in Valdarno, proponendo brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Franz Schubert, Erik Satie e della compositrice Clara Wieck Schumann.

"Il concerto è stato molto apprezzato dal pubblico - spiegano dal due Kairós- abbiamo eseguito un brano con piano accomapgnato dai versi di Pavese e poi abbiamo voluto proporre anche brani di Clara Wieck Schumann, una figura che ha rappresentato, mediante la sua musica, una lotta per l'intero mondo femminile. Una musica di pace ed elegantissima che voleva essere un omaggio e un momento di riflessione rispetto ai recenti fatti di attualità riguardanti le donne".

Il concerto, intitolato, “Autunno verticale - là dove le nuvole avrebbero un senso”, si è ispirato ai versi del poeta rumeno Nichita Stănescu: "e mi sembri proprio come / pioggia aspra se spargi nell’aria / il tuo odore di autunno verticale”.

Uno spettacolo che ha saputo unire musica e poesia mediante l'intreccio fra armonie e disarmonia, letture di versi e contestualizzazione di ogni brano.