Spazio Giovani: ad Alba e Bra un servizio gratuito per la salute relazionale e sessuale dei ragazzi

Lo Spazio Giovani ad Alba è in via Pierino Belli 26

Lo Spazio Giovani è un punto di riferimento per ragazzi e ragazze tra i 13 e i 21 anni, che possono accedere liberamente e in totale riservatezza per ricevere supporto su tematiche legate alla sessualità, affettività e contraccezione. Pensato per rispondere alle esigenze di una fascia di età particolarmente delicata, lo Spazio Giovani si trova presso le Case della Comunità (ex Ospedale) di Alba e Bra, con accesso libero e gratuito.

Il servizio, attivo da circa un anno e mezzo, è gestito da un team di ostetriche e ginecologi, oltre che dello psicologo. La dottoressa Enrica Bar, ginecologa e responsabile dei consultori dell’Asl CN2, sottolinea: “È un luogo dove i giovani possono trovare ascolto e supporto per ogni questione legata alla loro sfera intima e relazionale. Facciamo counseling sulla contraccezione, affrontiamo le problematiche ginecologiche e forniamo strumenti e informazioni importanti, tra i quali l’accesso alla contraccezione gratuita per tutti i giovani con meno di 26 anni. Su entrambe le sedi, gli psicologi offrono anche un servizio di supporto psicologico, che prevede l’accesso diretto e spazi dedicati, proprio per favorire un ambiente sicuro e accogliente”.

Lo Spazio Giovani, formalmente riconosciuto dalla Regione Piemonte come parte del sistema dei consultori familiari, è un ambiente amichevole e confidenziale, dove i giovani possono incontrare un’equipe di operatori formata specificamente per lavorare con adolescenti e giovani adulti. I servizi sono progettati per rispondere in modo discreto e non giudicante, puntando a migliorare la salute fisica e psicologica, il benessere relazionale e a fornire strumenti di prevenzione contro gravidanze indesiderate e infezioni sessualmente trasmissibili.

Uno degli elementi di punta è la contraccezione gratuita. “Siamo stati tra i primi in Piemonte a offrire contraccezione gratuita - precisa Bar -. I ragazzi possono accedere a una vasta gamma di opzioni: pillola estroprogestinica e progestinica, anello, cerotto, dispositivi sottocutanei, spirali, contraccezione d’emergenza e preservativi. La contraccezione gratuita viene offerta a tutte le ragazze e ragazzi con meno di 26 anni residenti o domiciliati presso la nostra ASL”.

Spazio Giovani si impegna anche a garantire il supporto psicologico e a consolidare i rapporti con la rete territoriale per offrire ai giovani un servizio completo, integrando servizi specialistici e attività di promozione della salute. “Il nostro obiettivo è far sì che sempre più ragazzi sappiano che esiste e possano accedervi”, conclude Bar.

Orari e luoghi di accesso allo Spazio Giovani

Lo Spazio Giovani è accessibile nei seguenti giorni e orari:

Alba :

Sede via Pierino Belli 26 , presso la Casa della Comunità (ex Ospedale), piano terra – lungo corridoio a sinistra della portineria.

Orari : lunedì, giovedì e venerdì dalle 13:30 alle 15:30 (non se sono giorni prefestivi)

Accesso : diretto o su prenotazione ai numeri del Consultorio: 0173 316145 - 0173 316147

Sede via Vittorio Emanuele 3 presso la Casa della Comunità (ex Ospedale), piano terra – corridoio vetrato cortile.

Orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 13:30 alle 15:30 (non se sono giorni prefestivi)

Accesso: diretto o su prenotazione al numero del Consultorio 0172 420406

L’accesso è libero e gratuito, ma è preferibile la prenotazione telefonica per gli incontri con i medici. Le informazioni dettagliate sulle fasce orarie e sui servizi sono disponibili anche sul sito della Regione Piemonte, nella sezione dedicata ai consultori giovani, e sul sito dell’Asl CN2.