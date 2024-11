Ad Alba le telecamere sorprendono quattro vandali: identificati e denunciati

Le telecamere di sorveglianza continuano a fare la differenza nella tutela del decoro urbano ad Alba. Negli ultimi giorni, grazie al sistema di videosorveglianza, la Polizia Municipale è riuscita a individuare i responsabili di alcuni atti vandalici e di diversi episodi di abbandono di rifiuti.

"Attraverso le telecamere, siamo riusciti a identificare chi ha abbandonato i rifiuti e a risalire ai colpevoli di diversi danneggiamenti", ha dichiarato il comandante della Polizia Municipale, Antonio Di Ciancia. Tra i danni registrati, anche quelli a un vetro della palestra del centro storico, in via Generale Alberto dalla Chiesa, cagionati tra il 2 e il 3 novembre e ai bagni pubblici di Piazza Prunotto coperti di scritte vandaliche. Le immagini, chiare e dettagliate, hanno permesso di risalire ai quattro responsabili, che sono stati prontamente identificati e denunciati.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, sono state elevate sanzioni per abbandono e mancata differenziazione dei materiali, in conformità con il regolamento comunale. "Abbiamo applicato le sanzioni previste e, in un caso, abbiamo proceduto con la denuncia all’autorità giudiziaria per abbandono illecito di rifiuti", ha precisato Di Ciancia. Gli abbandoni si sono verificati in piazza San Paolo e via De Gasperi. Utili sono le segnalazioni che arrivano dai cittadini, sia in Alba, che dalle Frazioni.

Oltre agli interventi sul fronte ambientale, la Polizia Municipale ha intensificato i controlli stradali. Recentemente, sono stati effettuati due fermi per guida sotto l’effetto di alcol, un’attività che si inserisce nelle azioni quotidiane delle pattuglie dei motociclisti.