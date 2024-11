Quattro feriti in un frontale a Ceriolo di Sant’Albano Stura: uno di loro è in gravi condizioni

Sono in atto i soccorsi per le persone coinvolte in uno scontro frontale tra due autovetture verificatosi poco prima delle ore 18 di oggi, giovedì 14 novembre, lungo la Provinciale 3 in località Ceriolo di Sant’Albano Stura, lungo la strada che collega il paese a Montanera.

Sul posto sono intervenute diverse équipe del 118 e squadre dei Vigili del Fuoco partite da Cuneo e dal Distaccamento Volontari di Fossano, oltre ai Carabinieri per la regolazione del traffico lungo la tratta.

Quattro le persone ferite, tutte trasportate all'ospedale "Santa Croce" di Cuneo. Una di loro sarebbe purtroppo in condizioni serie, portata al Dea in codice rosso. Due gialli e un verde, il codice di gravità degli altri feriti.

***

Articolo in aggiornamento.