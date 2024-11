Volley maschile Serie C: VBC Mondovì atteso dalla difficile trasferta di Asti

Nella sesta giornata del campionato di Serie C impegno esterno decisamente molto arduo per il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba, che sabato sera alle ore 20.30 sarà ospite del temibile Asti allenato da Pier Paolo Martino e che ha nel figlio Matteo, ex schiacciatore della Nazionale Italiana, il proprio punto di forza.

In classifica generale, dopo i primi cinque turni, i monregalesi, che arrivano dal successo casalingo per 3-1 ottenuto contro il forte ArtiVolley Collegno, sono primi con 15 punti, a +2 sul Lasalliano Torino ed a +4 proprio sull’ Asti e sull’ Acqui.

“Quella di sabato sera – afferma coach Massimo Bovolo – è una gara davvero molto difficile e ricca di insidie, contro un’ avversario di assoluto livello, che gioca una pallavolo efficace e che può contare su un giocatore estremamente pericoloso e di qualità come Matteo Martino, la loro punta di diamante. Dovremo riuscire ad essere bravi ad arginare contenere Martino, evitando quei cali nel livello del nostro gioco che ogni tanto abbiamo e che possono crearci dei problemi. Ad Asti dovremo riuscire a ripetere le prestazioni offerte contro il Verbania, il S. Paolo e l’ ArtiVolley, giocando con tanta attenzione e cercando di aggredire l’ avversario per imporre il nostro ritmo e metterli in difficoltà. Sarà sicuramente una partita molto dura ed ostica sia per il valore dell’ avversario sia perché gli astigiani devono necessariamente batterci se vogliono restare attaccati al treno delle squadre di vertice, ma noi vogliamo assolutamente continuare la nostra striscia positiva di risultati per restare in vetta alla graduatoria.”

Per i monregalesi, che ovviamente puntano a mantenere la propria imbattibilità stagionale, questo di Asti rappresenta un test molto probante onde poter saggiare le potenzialità della formazione e verificare il livello di gioco raggiunto dalla squadra biancoazzurra.