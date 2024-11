Chiusa di Pesio: al via in biblioteca l'evento "Terzo Tempo", per una terza età più curiosa

“Terzo Tempo – Coltivare la curiosità nella terza età” è il nuovo progetto promosso dall’amministrazione comunale e la biblioteca civica “Ezio Alberione” dedicato alla terza età e non solo. A partire da venerdì 22 novembre, con cadenza quindicinale, sono previsti degli incontri in biblioteca su differenti temi per permettere a tutti di conoscere dettagli e curiosità e passare un po’ di tempo in compagnia. Le attività sono gratuite.

Dichiara Caterina Canavese, consigliera comunale con delega al benessere per la terza età: “L’obiettivo del progetto è quello di favorire il benessere psico-fisico e mantenere un atteggiamento attivo nei confronti della vita. Le attività legate al benessere fisico non mancano sul territorio ora andiamo ad aggiungere una nuova possibilità. Condividendo momenti culturali possiamo in questo modo creare una opportunità di socializzazione. Ringrazio a nome di tutti gli organizzatori gli insegnanti che hanno dato la loro disponibilità a tenere le loro lezioni. Auspichiamo in una buona partecipazione”. Alla fine del progetto per la stagione primaverile è prevista una uscita con pranzo finale.

Per partecipare o avere informazioni si può contattare la biblioteca al numero 0171735514 oppure via mail all’indirizzo biblioteca.chiusadipesio@gmail.com .

Non è necessaria la prenotazione.