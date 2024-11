A Bra torna per la sesta edizione "Suonami Ancora"

Si riparte con i concerti di Suonami Ancora Bra_Diffuso Live Music Club, che tutti i giovedì animeranno le serate braidesi fino all’inizio delle feste natalizie. Prime date in vista giovedì 21 novembre al Caffè Cavour con Pramaggiore Magic Blues Feeling e l’evento speciale di sabato 23 novembre presso La Casa Rotta con il concerto di Simona Colonna “Ascolta la terra”. ll nuovo calendario si inaugura giovedì 21 novembre al Caffè Cavour, dove due allievi dell’Istituto Gandino FFM alle 19,30 apriranno il palco: il pianista moderno Lorenzo Delsoglio con il suo progetto sui Coldplay e la cantautrice cuneese Romina Vallauri, dal corso CantAutore, con alcuni brani di sua composizione tratti dal progetto discografico "Grigio sostenibile".

Alle 21,30 è previsto il concerto di inaugurazione: Pramaggiore Magic Blues Feeling - Blues and Spirituals. "Cantando i Blues abbiamo la possibilità di rappresentare il quotidiano, risanandone i sentimenti. Lo Spiritual è una strada di collegamento fra La Terra e il Cielo ". Con una voce ed una musicalità assolutamente personali Pramaggiore interpreta con disinvoltura Blues e Spirituals in formato “One Man Band”. Il suo repertorio è un tuffo nel cuore del Blues con brani di grandi maestri. Il tutto reinventato ed interpretato con un bilanciamento fra passato e presente, creatività contemporanea e rispetto della grande tradizione. Di Pramaggiore scrive John Fordham, autorevole critico musicale del giornale inglese The Guardian: “...una voce bluesy ed episodi alla chitarra che richiamano Ry Cooder”

Sabato sera alle 21,30 presso la Casa Rotta a San Bartolomeo di Cherasco, Simona Colonna, violoncellista e cantante, presenterà il suo concerto “Ascolta la Terra”, in un evento speciale che festeggia la collaborazione di Casa Rotta APS al progetto Suonami Ancora.

l violoncello (Chisciotte) di Simona Colonna respira, corre e batte il tempo delle parole, scandite con armoniosa forza e dolcezza a scolpire l’universo intimo dell’autrice: immagini, storie, personaggi, volti. Partita dai grandi nomi della musica, Colonna è approdata alle sue origini, con miscellanee sonore che si fondono in un’unica voce rigogliosa, una composta di parole, legno e anima.

La rassegna a ingresso libero, curata da Manuela Almonte, è nata dalla partnership tra alcuni locali cittadini (Caffè Boglione, Enoteca Sardo, Caffè Cavour per questa edizione), le associazioni Bruskoi Prala e Casa Rotta APS e ha ottenuto nel 2024 il sostegno della Fondazione CRC e del Comune di Bra.