Violento incidente stradale a Dronero nel primo pomeriggio: feriti lievi

Violento scontro tra due auto a Dronero sul rettilineo, in via Primo Maggio nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14.30. Gli occupanti hanno riportato ferite lievi e sono stati presi in carico dal personale sanitario del servizio di emergenza regionale 118.



Al lavoro per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell'area sono intervenuti i vigili del fuoco dal Comando provinciale di Cuneo.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità, che ha riportato qualche disagio.