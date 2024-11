Bra: tanti appuntamenti per “Biblioteche in festa”

Una fine di novembre scoppiettante per la biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra, che prende parte al progetto provinciale “Biblioteche in festa” curato dalle associazioni Progetto Cantoregi e Terre dei Savoia con l’obiettivo di promuovere la lettura e sensibilizzare sul ruolo delle biblioteche nel tessuto sociale delle realtà del territorio.

Il ricco programma di iniziative parte da lunedì 25 novembre, quando alle 17 si terrà una nuova lettura animata per i bambini dai 3 ai 7 anni: Caterina Ramonda legge ad alta voce “Il filo della storia”. C’era una volta una capra che non voleva attraversare un ponte; un racconto a catena dove ogni animale che arriva parla una lingua diversa, per giocare con le lingue e con i versi. Ingresso gratuito senza necessità di prenotazione.

Mercoledì 27 novembre le scolaresche di Bra incontreranno alle 10, presso l’auditorium BPER, la scrittrice Espérance Hakuzwimana, che dialogherà con gli studenti attorno al suo ultimo libro “Tra i banchi di scuola” (Einaudi). Una guida per una scuola che sempre di più ha a che fare con una realtà multietnica.

La sera di giovedì 28 novembre la biblioteca di via Ernesto Guala ospiterà invece a partire dalle 18 la presentazione del libro “La badante e il professore” di Bruno Morchio, edizione Mondadori. A moderare l’incontro con l’autore Maura Boccato dell’associazione Albedo. Vendita libri e firma copie. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con Bibliobebè: venerdì 29 le bibliotecarie della struttura braidese proporranno delle letture ad alta voce per bambini dai 9 ai 18 mesi alle 16 e per bambini dai 19 ai 35 mesi alle 17. Il giorno successivo, invece, Floriana Lovera propone “Libri da scoprire con i 5 sensi” per bambini dai 9 ai 18 mesi alle 10 e per i bambini dai 19 ai 35 mesi alle 11. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la biblioteca di Bra con ingresso libero. Sarà però necessaria la prenotazione esclusivamente attraverso la piattaforma www.eventbrite.it. La biblioteca braidese compie infatti un ulteriore passo nell’ottica della digitalizzazione, utilizzando uno strumento informatico per rendere più facile partecipare agli eventi. Un accesso diretto ai diversi appuntamenti braidesi caricati sulla piattaforma si potrà avere inquadrando con lo smartphone il QR code che di volta in volta verrà stampato sulle locandine che li promuovono.

Il programma di “Biblioteche in festa” prevede ancora per sabato 30 novembre la presentazione della saga fantasy “Vanora” di Giulia Visioli (ore 16.30). L’autrice dialogherà con le bookblogger Ilaria (@scoperteletterarie) e Giulia (@giulialeggecose). Ingresso libero senza necessità di prenotazione. E per chiudere in bellezza la settimana, nella mattinata di sabato 30 novembre si terrà una nuova edizione del “Mercatino del libro usato”, con libri per adulti, ragazzi, bambini ad offerta libera. Il ricavato andrà in parte alle associazioni di volontariato della città e in parte per le attività di promozione della lettura della Biblioteca civica.

Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.