MONDOPANNA ALLA REGGIA: inizio col botto per l’unico evento d’Italia dedicato a panna, pasticceria e cake design alla residenza reale di Stupinigi

Al via con grande successo di pubblico e golose novità la seconda edizione di “Mondopanna alla Reggia”, l’unico evento italiano dedicato alla panna impreziosito da una location come la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO), una delle residenze sabaude più prestigiose del Piemonte, organizzato da Mondopanna Srl, l’azienda piemontese con il “talento” produzione di panna per i professionisti più esigenti, in collaborazione con Puro Stile Italiano, Dolce Mente Pastry Lab, gli Ambassadeurs du Pain Italia e con il patrocinio della Regione Piemonte,

Dall’inaugurazione di ieri, 15 novembre (giornata dedicata alle scuole alberghiere e agli istituti professionali) fino alla giornata conclusiva di lunedì 18 novembre (di riferimento per gli operatori del settore), “Mondopanna alla Reggia” rappresenta l’occasione ideale per immergersi nell'arte della pasticceria più raffinata e del cake design, che in questa rinnovata edizione si connota per una spiccata esperienzialità nella creazione dolciaria grazie ai numerosi laboratori, percorsi e corsi interattivi per adulti e bambini, oltre al ricco cartellone dell’Agorà, il palco ufficiale dedicato a demo e show cooking no stop, animato da grandi nomi della pasticceria e della cucina.

Salvatore Preiato e Massimo Zappata della Mondopanna Srl di Moncalieri, con la preziosa collaborazione della pastry chef e formatrice Adriana Rinaldi insieme al grande expertise in eventi di Puro Stile Italiano, hanno dato vita a una rassegna espositiva contraddistinta da un percorso stragoloso “dal dolce al salato”, che vede oltre cinquanta partecipazioni gran gourmet da tutta Italia, con una nuova appendice dedicata al lato dolce dello street food e un’area ristoro attrezzata ambientata nell’affascinante giardino del gioiello architettonico. Un percorso di visita che abbraccia entrambe le due citroniere della Palazzina, sviluppando da un lato lo shopping d’autore e concentrando, dall’altro, dimostrazioni e free tasting.

Tema omaggio scelto dallo staff organizzativo per onorare la storia della residenza sabauda è “la pasticceria del Settecento” che, proprio nelle cucine reali sotterranee, ha rievocato una piccola bakery con personale in abiti d’epoca impegnato a servire colazioni, brunch e aperitivi.

Un autentico ed esclusivo paradiso per gli amanti della panna che, quest’anno, ha voluto lanciare uno spazio di approfondimento e valorizzazione di filiera a cura della nota giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa (Fata Zucchina), che dialogherà con grandi ospiti nel suo nuovo format di talk e foodnews titolato “Cuore di Panna”, trasmesso in diretta sui social Facebook e Instagram di Mondopanna Srl, che si concluderà con un “PannaShow” e una degustazione guidata libera per il pubblico a sedere (area Agorà).

Programma di “Cuore di Panna”

Sabato 16 novembre

ore 17.00

“La Palazzina Caccia Stupinigi battezza la prima panna simbiotica d’Italia” con storia della famiglia Bergese di Savigliano e del loro pluri-premiato Erbalatte (latte da agricoltura simbiotica)

Domenica 17 novembre

Ore 11.00

“Cuori di Panna”: dal romanzo di filiera dello scrittore-professore Marco Braico alla testimonianza sul sovrapotere delle recensioni da parte del pasticcere Marco Vacchieri di Rivalta di Torino.

Ore 12.00

“Panna VS merendine: chi è assolto?”: il Dott. Marco Missaglia (medico e divulgatore televisivo) analizza il record di sovrappeso e obesità infantile alla luce della centralità delle materie prime.

Presentazione della charity “Scaldacuore” a favore del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, promossa dal progetto “Il cuore di Adelaide” in ricordo della scomparsa prematura di Adelaide Colombano legata agli Ambassadeurs du Pain Italia.

Ore 15.30

“Di panna, salsiccia e turismo a corte”: rievocazione storico-gastronomica delle ricette dei Savoia come influencer turistico. Con la partecipazione della Lady Chef Caterina Quaglia, di Luigi Barbero del Consorzio della Salsiccia di Bra e della ITS Academy Turismo e Attività culturali di Torino, Bra e Novara, e della scuola professionale CIOFS-FP Piemonte di Torino.