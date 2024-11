Cyber Security: un’opportunità per studenti e docenti delle scuole medie

L’importanza della sicurezza digitale non è mai stata così alta. Con l’avanzare della tecnologia, la protezione dei dati e delle informazioni è diventata una priorità fondamentale per tutti, in particolare per le nuove generazioni, sempre più immerse nel mondo online. Per sensibilizzare gli studenti delle scuole medie e i loro docenti sulla cyber security, l’Istituto Delpozzo di Cuneo, attraverso il suo Dipartimento di Informatica, ha organizzato una serie di eventi di orientamento, con l’obiettivo di fornire conoscenze utili per navigare in sicurezza e affrontare le sfide del mondo digitale e contemporaneamente far conoscere il corso di informatica.

Il prossimo incontro si terrà il 26 novembre alle ore 17 presso il Rondò dei Talenti di Cuneo, un’occasione unica per studenti, insegnanti e genitori di esplorare le tematiche legate alla cyber security. Durante l’evento, esperti del settore guideranno i partecipanti in un viaggio informativo e formativo, illustrando le principali minacce digitali, i rischi a cui si può andare incontro navigando in rete e, soprattutto, le buone pratiche per proteggere i propri dati e la propria privacy online.

In un’era in cui la vita quotidiana è sempre più digitalizzata, è fondamentale che anche i più giovani comprendano l’importanza di una navigazione sicura. Gli eventi di orientamento scolastico promossi dall’Istituto Delpozzo offrono l’opportunità di sensibilizzare gli studenti e di dotarli degli strumenti necessari per riconoscere i pericoli del web. Ma non solo: questi eventi rappresentano anche un’occasione di aggiornamento per i docenti della scuola primaria, che possono acquisire nuovi spunti per educare le future generazioni alla cultura della sicurezza digitale.

I docenti del Delpozzo forniranno inoltre informazioni su come i nuovi corsi di informatica hanno integrato le tematiche della sicurezza e dell’intelligenza artificiale. Durante il percorso di studi come sempre si studierà anche lo sviluppo mobile e web, oltre la gestione delle reti e la progettazione dei sistemi informativi, in ambienti cloud e virtualizzati.

Cosa aspettarsi dall’incontro?

Con la crescente digitalizzazione delle scuole, comprendere come proteggersi dalle minacce cibernetiche è essenziale per una crescita consapevole e sicura. L’Istituto Delpozzo di Cuneo, con il suo Dipartimento di Informatica, continua a promuovere queste iniziative, contribuendo a formare cittadini digitali responsabili e preparati.

Non perdere l’opportunità di partecipare all'evento del 26 novembre: un passo importante verso un futuro più sicuro per tutti.