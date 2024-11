Il Monviso, il mare, la luna: lo scatto impossibile a 300 km dal Re di Pietra. Ed è tutto vero

Un altro scatto che ha dell'incredibile sempre ad opera del giovane fotografo toscano Fabio Longaron, divenuto celebre per le foto del Monviso che, magicamente, facevano capolino dal mare. Ma la magia c'entra poco. E l'ultima immagine realizzata nella notte di venerdì 15 novembre sopra i colli di Livorno è la dimostrazione di come serva dedizione, conoscenza e anche una certa dose di intraprendenza.

Nella fotografia pubblicata su Instagram si vede sempre il solito Monviso sbucare dal solito Mar Ligure. Ma questa volta c'è un elemento di novità. Si tratta della luna (o meglio della superluna del castoro) perfettamente allineata alla punta del nostro Re di Pietra. Un omaggio, forse, allo scatto di Valerio Minato, condiviso il giorno di Natale dal sito della Nasa, che mostrava il Viso, la Basilica di Superga e la luna perfettamente allineati.

Per realizzarlo Longaron, originario di Piano di Mommio (comune a pochi chilometri da Viareggio, in provincia di Lucca, Toscana) si è dovuto svegliare alle 3 di notte per raggiungere le alture livornesi, in particolare il monte Pan di Zucchero, a 406 metri dal livello del mare. Una foto che, come spiega lui stesso nel post, è il frutto di uno studio cominciato un anno e mezzo fa.

Tanti calcoli, tante prove e un po' di fortuna. E così alle 6,38, la luna è tramontata al momento giusto per avere sufficiente luce crepuscolare, ma non eccessiva. In quel caso avrebbe illuminato troppo l'orizzonte rendendo vano lo scatto.

"E quando la punta del Monviso è comparsa nel disco lunare, la strada si è aperta all'emozione", ha commentato Longaron.

Magia calcolata, ma comunque magia.