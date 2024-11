Volley A2M. Cuneo in terra calabra per affrontare Palmi. Agapitòs: "Concentrati fin dalla prima palla" [VIDEO]

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara alla trasferta calabrese, che sicuramente riscalderà i biancoblù almeno dal punto di vista climatico in quanto ormai in Piemonte le temperature si sono abbassate parecchio. Domani, Domenica 17 novembre alle ore 16.00, anticipo pomeridiano per i biancoblù ospiti dell’OmiFer Palmi.

Abbiamo incontrato il giovane Nicola Agapitòs che nella partita contro Catania è entrato a tratti a rilevare l'estone Allik lasciando una buona impronta sul match. Con lui abbiamo parlato della sua giovane carriera, l'approdo nella seconda serie della A, la prima parte di campionato della squadra e, naturalmente, del match di domani a Palmi

La gara tra piemontesi e calabresi, valevole per l’8ª giornata di andata della regular season 24/25, inizierà alle 16.00 in contemporanea con il Palafrancescucci che vedrà in campo i padroni di casa di Cantù contro Pineto. Fischio d'inizio un’ora e mezz’ora dopo tra Prata di Pordenone e Siena (ore 17.30), mentre saranno tre i match all’orario convenzionale delle 18.00 (Ravenna-Brescia, Porto Viro-Fano, Aversa-Macerata). Stasera alle 19.00 l’anticipo al sabato in terra sicula con Aci Castello vs Reggio Emilia.



Tutte le partite della Serie A2 maschile sono in diretta gratuita su Volleyball World TV, quella dei cuneesi sarà trasmessa in diretta sul maxischermo presso il “Circolo la Fenice” di Vignolo.

Per il sempre super attivo pubblico biancoblu l’invito a taggare @cuneovolley nelle stories Instagram dove e come si sta seguendo la partita, per poter ricondividere tutto l’affetto da casa.