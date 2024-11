Gli ex proprietari sono andati via: i gatti lasciati fuori dalla porta cercano urgente adozione

Hanno chiuso la porta di casa in una borgata dell'alta val Varaita e i gatti, abituati all’ambiente domestico, sono stati chiusi fuori.

Lo segnalano, come ennesimo episodio di perfidia umana, volontarie animaliste e persone venute a conoscenza del fatto.

"Gli ex proprietari erano anziani e sono stati trasferiti in un altro contesto e i gatti, domestici, sbattuti fuori casa...Sono tutti molto giovani. Si cerca urgentemente stallo o adozione. Sono in una frazione in montagna ed è difficile trovare qualcuno che si prenda cura di loro".

L'appello è urgente, prima che arrivi l' inverno e queste povere creature, domestiche e abituate ad avere una casa, rimangano isolate queste povere creature. Non ci sono residenti solo famiglie nel fine settimana.

Due gatti sono già stati adottati, ma si cerca ancora adozione per un gatto maschio, due gatte di circa un anno e mezzo che sono state sterilizzate da poco e una gattina di circa 5 mesi. (sotto le foto)

Per informazioni telefonare al numero della volontaria:346 081 3746