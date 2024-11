Calcio femminile: Freedom FC Women a caccia di risposte sul campo del Chievo

In trasferta a caccia di risposte. Dopo il brutto ed inatteso ko interno con il Pavia Academy, la Freedom FC Women prova a rialzarsi ed a riprendere la propria corsa ad alta quota: le cuneesi saranno di scena allo Stadio “Aldo Olivieri” per sfidare il Chievo Women nell'anticipo della decima giornata di Serie B Femminile. Un match da non fallire per le biancoblu di mister Michele Ardito, ancora alle prese con diverse giocatrici indisponibili oltre alle squalificate Semanova e Marenco: per centrare un risultato positivo e non perdere contatto con i primissimi posti del campionato, ci vorrà senza dubbio la miglior Freedom, diversa da quella vista domenica scorsa al “Paschiero” ed in grado di resettare al termine di una settimana proficua per riordinare le idee ed allenarsi con continuità.

L'AVVERSARIA – Dopo il prestigioso quinto posto nella scorsa Serie B, il Chievo ha deciso di ripartire sotto la guida del confermato mister Fabio Ulderici; a rinnovi importanti in rosa come quelli di bomber Roberta Picchi, della centrocampista Cristina Merli e del difensore Nicole Micciarelli, il club gialloblu ha aggiunto diverse novità: basti pensare, per la retroguardia, a Laura Perin (ex Brescia, Parma ed Hellas) e Fernanda Fernandez (ex Genoa), o per l'attacco della duttile Aurora Pantano (ex Como e Parma). La formazione scaligera occupa attualmente la settima posizione, con 12 punti frutto di 4 vittorie e 5 sconfitte, ma è reduce dal colpaccio sul campo della corazzata Parma (0-2 firmato Cavallin e Picchi).

H&D Chievo Women-Freedom FC Women si gioca oggi, domenica 17 novembre, con fischio d'inizio alle ore 13: dirigerà l'incontro il sig. Riccardo Borghi di Modena, coadiuvato dagli assistenti Roberto Pozzi di Varese e Federico Corbelli di Rimini.

Sarà possibile seguire l'incontro su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma OTT della FIGC: basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell'inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA DECIMA GIORNATA (Domenica 17 novembre ore 14.30)

Chievo-Freedom (ore 13)

Brescia-Orobica

Cesena-Hellas Verona

Lumezzane-Bologna

Parma-San Marino Academy

Pavia Academy-Vis Mediterranea

Res Women-Genoa

Ternana-Arezzo

CLASSIFICA Ternana 27, Parma 24, Genoa 21, Bologna 21, Freedom FC Women 18, Arezzo 13, Chievo 12, Cesena 12, Brescia 12, Lumezzane 11, Orobica Calcio Bergamo 10, Res Women 9, San Marino Academy 7, Verona 7, Pavia Academy 7, Vis Mediterranea 1.