Grazie al Reparto Ortopedia del SS Annunziata di Savigliano per la grande professionalità

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

sono un ragazzo di anni 49 della provincia di Cuneo ricoverato nel Reparto di Ortopedia dell'Ospedale Civile SS. Annunziata di Savigliano ben diretto dal Primario Rivera Fabrizio.

La presente lettera per fare un elogio personale al Dottor Leone Calogero e al Dottor Di Tullio Enzo ,per la loro grande professionalità, cordialità e gentilezza. In loro ho potuto constatare grandi doti umane oltre professionali tra Dottore e paziente supportandomi in ogni momento e di aver a preso a cuore il mio delicato caso.

In loro le capacita mediche eccezionali sono accompagnate da una profonda sensibilità che mi hanno rincuorato. Ribadisco dunque grandissima stima e gratitudine al Dott Leone e al Dott Di Tullio.

Un grazie di cuore al Primario di Ortopedia di Savigliano Dott Rivera Fabrizio per come gestisce questo ottimo reparto e alla sua equipe medica composta dai dottori Leone, Comba, Di Tulli, Gaspardini, Bardelli, Meschini , Milano, Nonne, Sanna, Trossarello e Uslenghi con la Caposala Fumero e tutto il personale infermieristico e Oss: un reparto all'avanguardia e di questo dobbiamo esserne fieri.

Grazie di cuore agli infermieri e Oss come si prendono cura del paziente in ogni momento e circostanza .

Complimenti Primario Rivera, a voi tutti va il mio più sentito ringraziamento con l'augurio di poter continuare ad operare con le più grandi soddisfazioni di un Sistema Sanitario Regionale di cui ho potuto costatare tutta l'efficienza.

Spesso sentiamo parlare di malasanità, ma io nel Reparto di Ortopedia ho trovato un'eccellenza di cui esserne fieri.

Un paziente (Lettera firmata)