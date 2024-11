Iniziativa di Non Una di Meno Cuneo per la Giornata del 25 novembre

Lunedì 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e di genere, dalle 11 alle 18.15 Non Una di Meno Cuneo presso Casa delle Donne (via Senatore Toselli 2bis) ci sarà la proiezione di "We Collettivo", video-opera frutto di collaborazione tra molt* artist* tra cui Parimah Avani, artista iraniana che da tempo si dedica a rappresentare varie forme di resistenza, sia individuali che comunitarie. La mostra si svolge con la collaborazione della Caritas e del Comune di Cuneo.



Al termine della mostra, alle 18.30, il ritrovo sarà in piazza Galimberti, presso la statua del Barbaroux, luogo da cui partirà una manifestazione diretta alla piazzetta del Comune.



Quest'anno l'associazione vuole focalizzarsi sulle difficoltà che affronta chi denuncia una violenza e sulle forme di solidarietà che si possono mettere in campo per sostenersi a vicenda. Durante il corteo sarà possibile firmare per "My voice My choice", iniziativa europea sostenuta in Italia dall'associazione Coscioni per garantire il diritto all'aborto legale e sicuro a tutte le donne e persone gestanti in UE.