La Stracôni 2024 abbraccia la legalità: incontro pubblico con l'ex magistrato Gian Carlo Caselli

Stracôni si conferma un motore di inclusività e promozione sociale. Mentre fervono i preparativi per la Serata del Cuore, dove avverrà la distribuzione dei contributi, dalle ore 20:45 presso la Sala San Giovanni a Cuneo, la Stracôni sorprende annunciando un appuntamento speciale.

Nel pomeriggio di giovedì 21 novembre, dalle 18:00 vivremo un momento di grande importanza con un incontro dal tema "Futuro è legalità: le sfide affrontate che hanno contribuito a creare un futuro positivo" con l'ospite d'eccezione Gian Carlo Caselli. L’incontro è aperto a tutti e sono invitate le scuole. Ci ritroveremo nel salone d’Onore del Comune di Cuneo per ascoltare la testimonianza dell’ex magistrato Caselli, che crede fermamente che la legalità può e deve essere realtà e non un semplice slogan. Il suo intervento sarà di ispirazione anche per i più giovani, e siamo entusiasti e grati per questa opportunità unica di ascoltare una figura così autorevole su un tema che non può essere dato per scontato.

Con la Stracôni 2024 abbiamo parlato di diritti di genere contro la violenza, ma anche di futuro e sostenibilità. Ora si aggiunge questo nuovo elemento, la legalità, che è imprescindibile per poter pensare serenamente al domani. L'autorevole figura di Caselli si sposa perfettamente con gli intenti della stracittadina solidale, rafforzando il messaggio di inclusività e promozione sociale della Stracôni. Se ci siamo lasciati alle spalle da pochi giorni la magia dell’avventura 3D e il coinvolgimento dei primi Special Events, che ricordiamo non sono ancora terminati poiché ci aspetta una serata al cinema per emozionarci con le immagini della corsa lungo il Rodano di Corriamo un po’ al Cinema Monviso la sera del 20 novembre e l’intrigante laboratorio per famiglie proposto dal Museo Diocesano Cuneo per il pomeriggio di sabato, giovedì 21 novembre verrà segnata una pietra miliare di questa edizione.

In un vortice di emozioni, terminato l’incontro pubblico saremo completamente proiettati verso la Serata del Cuore, dove interverrà ancora Gian Carlo Caselli, regalandoci un intervento che siamo sicuri lascerà il segno e ci donerà una maggiore consapevolezza di noi stessi e della nostra realtà. La serata proseguirà con la distribuzione dei contributi raccolti con la vendita dei pettorali. L'edizione 2024 ha raggiunto il sold-out delle presenze, consentendo di raggiungere l'obiettivo prefissato: verranno donati 102.500 euro. Ecco le prime tre associazioni sportive classificate per il numero di pettorali venduti: • GS Roata Chiusani: 1502 pettorali venduti, riceverà 8.024 euro. • Avis e Podistica Caragliese: 1035 pettorali venduti, riceverà 5.529 euro. • U.S. Acli Podistica Buschese: 808 pettorali venduti, riceverà 4.316 euro. E le prime tre scuole classificate: • Scuola dell’infanzia Bersezio San Pietro del Gallo: 1008 pettorali venduti, riceverà 5.387 euro. • Scuola Materna Sorelle Beltrù San Rocco Bernezzo: 970 pettorali venduti, riceverà 5.184 euro. • Istituto Comprensivo Grandis Borgo San Dalmazzo: 800 pettorali venduti, riceverà 4.274 euro. La classifica completa sarà svelata durante la Serata del Cuore. Ogni anno, grazie al prezioso supporto degli sponsor, dei partner commerciali e del pubblico, la Stracôni riesce a raggiungere questi straordinari risultati, dimostrando tutto l'affetto e la simpatia che la legano al territorio.