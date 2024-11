Visita pubblica al cantiere del nuovo "Baruffi" a Mondovì: gli studenti potrebbero entrare già a settembre 2025 [FOTO E VIDEO]

Procedono i lavori al cantiere del nuovo "Baruffi" a Mondovì Piazza dove gli alunni potrebbero già entrare a settembre 2025.

Per la prima volta oggi pomeriggio, lunedì 18 novembre, l'edificio in fase di costruzione in via della Polveriera è stato mostrato ai cittadini in via esclusiva, attraverso un percorso delimitato e in sicurezza.

Ad aggiudicarsi il cantiere era stata la S.C.C. Costruzioni di Mondovì, costo complessivo dell'opera circa 13,7 milioni finanziati a valere sul PNRR (Missione 2 – Rivoluzione Verde e transizione ecologica - "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU). Alla Polveriera potranno trovare spazio fino a 400 studenti, in una struttura

L'ex "Baruffi" di via Tortora, invece, con l'accordo del Ministero, verrà abbattuto solo dopo la costruzione della nuova scuola, riducendo così al minimo i disservizi per gli studenti. Il progetto sarebbe a questo punto quello di realizzare sulla collina di Piazza una nuova area verde, un parco con un camminamento pedonale e il mantenimento dell'accesso alla palestra scolastica (che non verrà demolita, ndr); ma il tutto si vedrà solo in una fase successiva.

L'ultima novità riguarderebbe piazza d'Armi e le 'ex Rolfi', che verrebbero abbattute, consentendo di recuperare superficie per un'area verde, con la ricostruzione dell'asilo.

La struttura in via della Polveriera dovrà essere consegnata entro marzo 2026, ma se i tempi previsti saranno rispettati per il nuovo anno scolastico le lezioni si terranno già nella nuova sede. Contestualmente avverrà la demolizione del vecchio plesso che sarà contestuale anche a quella delle venti aule dell'alberghiero, che verrà 'riunito' con nuovi locali.

“Una scelta di trasparenza come quelle che cerchiamo di mettere in campo sia come Comune che come Provincia - commenta il sindaco di Mondovì e Presidente della Provincia Luca Robaldo -. Un percorso che ha visto nel tempo diversi confronti con la popolazione, in maniera costruttiva. Oggi siamo in una fase che ci permette di apprezzare il lavoro svolto dall’impresa: un investimento importante che si aggiunge a quello della nuova palestra che è già in uso. L’obiettivo da PNRR è quello avere entro maggio 2026 la nuova scuola e l’abbattimento di quella vecchia".

Al momento è quasi terminata la fase strutturale del cantiere ed entro fine anno si procederà con la posa della copertura. La nuova scuola, come sottolineato dall'amministrazione comunale e provinciale, avrà una maggior efficienza energetica ed un consumo inferiore del 20% agli standard europei (requisito nZeb, 'Nearly Zero Energy Building' ossia un edificio a consumo quasi zero).