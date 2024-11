In arrivo a Dronero la seconda edizione de “Le Storie”, a cura dell’associazione Prometheus

Persona, tempo e cura. A Dronero è in arrivo la seconda edizione de “Le Storie”, ciclo di incontri serali ad ingresso gratuito organizzati dall’associazione Prometheus.

Si tratta di coinvolgenti racconti di vita, persone che inseguono il proprio sogno e che giorno dopo giorno con determinazione fanno di esso realtà. Protagonista del primo appuntamento, mercoledì 20 novembre alle ore 20.45 presso la saletta dell’associazione in via Roma 19/B, sarà Chef(fa) Nadia.

Cuoca vegetale per passione e curiosità verso l’altro lato della medaglia della cucina tradizionale, si dedica alla preparazione di un cibo gustoso ed accessibile a tutti, prodotto con criteri di sostenibilità, nel rispetto di chi lo produce, di chi ne usufruisce e della biodiversità agroalimentare e gastronomica.

“Il tempo contadino dell’autunno, un tempo lento, ci dà modo di incontrare persone che hanno voglia di condividere le loro esperienze lavorative e di vita - dice Stefania Riboli dell’associazione Prometheus - Attraverso il loro racconto e il dialogo che ne scaturisce, si cerca di cogliere spunti e stimoli educativi.Come per quelli della precedente edizione, anche questo ciclo di incontri sarà registrato e trascritto. Farà parte di ‘Fieno in Cascina’, un archivio di storie, piccole e grandi, di cui avere cura come patrimonio a disposizione di studenti, ricercatori o semplici curiosi.”

Gli incontri sono organizzati con il sostegno della Banca di Caraglio.

Partecipazione previa iscrizione.

Per informazioni: prometheusfalci@gmail.com o tramite whatsapp al 3802884926