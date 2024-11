Il 22 e 24 novembre Savigliano celebra Santa Cecilia, patrona della musica, con un programma di festeggiamenti organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano e dalla Consulta Cultura e promozione del territorio.

Venerdì 22 – alle 21, presso la Crosà Neira – si terrà “Melodie dipinte: mai visto un Puccini così”, momento musicale che vedrà interpreti W. Barbaria (tenore) e D. Quaglia (soprano), P. Gaggero (pianoforte-organo), A. Calvo (viola), F. Speranza (narratore). Partecipano i cori Civico Istituto Musicale Fergusio, Live APS, MusicaNova, Corale Alpina Rino Celoria e Vox Armonica. Contestualmente vi sarà l'esposizione di una piccola collettiva artistica a cura dell’Associazione Artisti Saviglianesi. L'ingresso è libero.

Domenica 24, il programma prevede alcuni momenti in occasione del cinquantenario della Sezione Associazione Nazionale Carabinieri di Savigliano, dedicata alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Maresciallo Felice Maritano. Alle 10 deposizione di una corona di fiori al Monumento ai Carabinieri, alle 10.30, presso l'Ara della Vittoria, deposizione di una corona al Monumento ai Caduti e, alle 11.15, al Teatro Milanollo, concerto della Fanfara dell'Arma dei Carabinieri. Ingresso libero.

Nel frattempo – alle 10.50, a palazzo Taffini – nell'ambito dei “Concerti della domenica – aperitivi in musica”, andrà in scena un omaggio a Bedrich Smetana: “Macbeth e le streghe”, con J. Chekova (pianoforte). Appuntamento a cura dell'associazione “Amici della Musica”. Ingresso 10 euro (8 euro Unitre, 5 euro per i soci del sodalizio). Per info e prenotazioni: 335.5299411, oppure 393.6899470 o Piemonte Ticket (www.ticket.it).

Gran finale alle 18, sempre a palazzo Taffini, con “Puccini e le sue storie d'amore cent'anni dopo”, concerto lirico nel centenario della morte di Giacomo Puccini. Appuntamento a cura del Civico Istituto Musicale Fergusio. Ingresso libero.