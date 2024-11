Unione montana Valle Stura, la posizione dei sindaci Ciaburro e Bottero sulla tassa di soggiorno al Margreen

Il sindaco del Comune di Argentera - l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro - e il sindaco del Comune di Gaiola, Paolo Bottero hanno scritto una lettera al presidente dell’Unione montana Valle Stura, al presidente dell’area Margreen e alla giunta dell’Unione montana Valle Stura, in merito alla proposta di istituire un’imposta di “soggiorno Margreen”, con la richiesta di una convocazione per organizzare un incontro con gli operatori turistici dell’Unione montana Valle Stura.

Della possibilità di istituire tale imposta, se ne è parlato nell’ultima assemblea Margreen, che si è svolta i primi di novembre. Durante l’incontro, era stata ipotizzata la possibilità di istituire l’imposta di soggiorno per l’area che comprendente Comuni del progetto Margreen.

Nella lettera, però i sindaci Ciaburro e Bottero, mostrano tutte le loro perplessità sulla possibilità di applicare una simile imposta.

“Permangono molti dubbi sull’applicazione della tassa - scrivono i due primi cittadini - soprattutto in valli in cui il problema principale non è incentivare il turismo nei mesi di massimo afflusso ma piuttosto tendere alla sua destagionalizzazione”.

"I territori - precisa il sindaco di Argentera, l’onorevole Monica Ciaburro - non sono tutti uguali, per questo è importante non far calare le decisioni dall'alto, ma confrontarsi e dialogare con i cittadini che ogni giorno vivono e fanno di tutto per promuovere le loro vallate. È necessario una maggior informazione non solo con i residenti ma anche tra noi amministratori, al fine di realizzare una strategia comune per offrire ai turisti più occasioni di scoperta e di svago, ma anche più emozioni. Non vorrei - conclude il sindaco di Argentera - che la fretta fosse cattiva consigliera e a farne le spese sia proprio il nostro territorio. Bisogna anche chiedersi se la tassa di soggiorno sia davvero utile per i nostri luoghi e soprattutto è necessario fin da ora stabilire in maniera chiara come saranno usati i fondi di questa possibile tassa di soggiorno. Il confronto è certo un impegno ma non è una perdita di tempo”.

“In un momento delicato come quello che stiamo vivendo - ribadisce il sindaco di Gaiola Paolo Bottero - imporre una nuova imposta, che tra l’altro grava anche sulla gestione delle strutture, potrebbe essere controproducente. È sempre fondamentale un confronto con gli operatori del territorio, per questo chiediamo un incontro aperto e costruttivo”.