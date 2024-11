A Barolo premiati i 35 anni da vicesindaco di Franco Sandrone

Una vita da vicesindaco che la comunità ha voluto premiare con gratitudine. È quanto è accaduto a Barolo, dove tutto il paese si è stretto intorno a Franco Sandrone che, per ben 35 anni - ossia per sette mandati consecutivi - ha ricoperto la carica di vicesindaco.

Nella sala consiliare del castello Falletti, l’attuale sindaco del piccolo ma famoso paese di Langa, Fulvio Mazzocchi, ha voluto premiare il “suo vice” per l’impegno e la dedizione verso il comune ed i suoi cittadini.

In una cerimonia estremamente emozionante, il sindaco Mazzocchi gli ha ufficialmente consegnato la fascia tricolore: così da ora in avanti ogni qualvolta che, in rappresentanza del primo cittadino, Sandrone parteciperà ad inaugurazioni ed eventi o celebrerà matrimoni - come ha fatto in questi lunghi 35 anni - potrà indossare la “sua fascia tricolore”.

Alla cerimonia erano presenti diversi sindaci, autorità militari ed esponenti delle varie Amministrazioni precedenti che hanno avuto modo di apprezzare Sandrone lavorando insieme a lui. E poi naturalmente familiari e numerosi amici.

“La Regione Piemonte non poteva mancare a questa cerimonia così toccante, ricca di significati positivi - ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia -. Un gesto semplice ma non scontato, che racchiude quelli che noi consideriamo i veri valori della vita: l’impegno, la correttezza, la volontà di aiutare gli altri ed il saper lavorare in squadra per ottenere i risultati migliori”.

Il vicepresidente Graglia ha consegnato a Franco Sandrone una targa a testimonianza del suo impegno pubblico. A complimentarsi con lui e con tutta la comunità di Barolo è stato anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che è intervenuto al telefono:.

“Sono queste le persone - ha concluso Franco Graglia - che sanno fare la differenza”.