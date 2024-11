Mondovì “Comune amico della famiglia”: installati appositi fasciatoi in diversi luoghi pubblici della città

La città di Mondovì prosegue il proprio percorso per l’ottenimento della certificazione di "Comune amico della famiglia", rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con il Comune di Alghero e l’Associazione nazionale Famiglie Numerose. Negli scorsi giorni, infatti, sono terminati i lavori di installazione di appositi fasciatoi per i più piccoli in diversi luoghi pubblici della città e in particolare: Museo civico della Stampa (bagno dei diversamente abili), Biblioteca civica (locali dell’antibagno), Cine-teatro Baretti (bagni dei diversamente abili), Scuola comunale di musica (bagno delle donne e dei diversamente abili), Sala comunale delle conferenze (bagno dei diversamente abili), stazione di valle della funicolare (bagno dei diversamente abili), piscina comunale di corso Europa (spogliatoi femminili e maschili), piscina di Sant’Anna Avagnina (fasciatoio esterno e mobile), Casa delle Associazioni (locali dell’antibagno) e Municipio – ufficio relazioni con il pubblico (piano terra, bagno dei diversamente abili).

"Prosegue il nostro impegno per accrescere l’attrattività cittadina nei confronti dei bambini e delle famiglie – il commento di Francesca Botto, assessora alle Politiche sociali - che oggi trova compimento nell’installazione dei fasciatoi in diversi locali pubblici della città. Un arricchimento di servizi pensato per essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori, inserito nel percorso di “Comune amico della famiglia” che ormai da un anno stiamo portando avanti nell’ottica di favorire il benessere familiare e identificare il nostro territorio anche in termini di destinazione turistica a tema".