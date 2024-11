Vicoforte, avviso taglio e rimozione siepi che insistono sulle strade

Il sindaco, con un apposito avviso reso pubblico con l’affissione negli appositi spazi, richiama i proprietari a tenere in ordine piantagioni e siepi soprattutto quando, perché preesistenti, non rispettano le distanze dai confini stradali. I proprietari confinanti con strade pubbliche o con strade vicinali ad uso pubblico devono curare piante e siepi affinché sia consentita, soprattutto negli incroci e nelle curve, adeguata visibilità stradale, non venga nascosta la segnaletica e sia consentito l’agevole transito di veicoli.

Per tutto ciò occorre spesso rimuovere ramaglie e tagliare parte dei rami delle piante che protendono nel confine stradale e che non consentono adeguata visibilità della segnaletica o compromettono il normale traffico veicolare.

"Ho dovuto richiamare a normali operazioni di gestione del verde privato perché spesso, anche nel caso di intemperie o per qualsiasi altra causa, il protendere di rami o siepi verso o sul sedime stradale compromette la sicurezza e crea situazioni di pericolo. - spiega il sindaco Gian Pietro Gasco - E’ bene precisare che compete ai proprietari rimuovere tali situazioni di pericolo che, a volte, si verificano anche nel caso di ghiaia o terra che da proprietà private, a seguito di forti temporali, invadono le strade comunali o di uso pubblico".