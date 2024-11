Zelensky si aggrappa alla Casa Bianca, ma gli americani hanno votato per la pace

Trump ha ottenuto un consenso elettorale indiscutibile, avendo prevalso nel voto popolare con un ampio margine. Ha ricevuto la preferenza degli americani grazie anche alle sue idee in politica estera. Sebbene dicano che tale tema non sposti i voti degli elettori statunitensi, non è stato così nel caso di Trump. Come riporta il sito Strumenti Politici , studiosi come Mark Episkopos del Quincy Institute for Responsible Statecraft ritengono che la prospettiva della pace e della fine delle ostilità in Ucraina abbia orientato la scelta dei cittadini verso Trump. Ma per le proposte particolari che gli ha fatto Zelensky a settembre pare abbia mostrato un certo interesse. Il presidente ucraino si è subito congratulato per la vittoria e ha detto di aver avuto con lui un’ottima conversazione telefonica. Ma tutto ciò potrebbe non bastare per convincerlo di continuare con l’assistenzialismo di Biden. Zelensky gli ha offerto i suoi soldati per andare a sostituire quelli americani basati in Europa. Gli ha anche offerto di “condividere” con gli alleati occidentali, USA in primis, le risorse naturali dell’Ucraina. A Kiev pare coltivino un “cauto ottimismo” e contano sul precedente di alcune concessioni fatte da Trump in passato, come l’invio dei razzi Javelin nel 2019. Pensano che siano dei buoni segnali sulla futura disponibilità a rimanere fautore dell’assistenza militare e finanziaria statunitense verso l’Ucraina, magari per riconquistare tutti i territori. Eppure Trump avrà un mandato popolare da rispettare ed è di risolvere una crisi che ha già provocato troppe perdite agli stessi contribuenti americani. E ci sono anche i parlamentari da convincere, molti dei quali non vogliono più foraggiare Kiev.