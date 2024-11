Delegazione di Alba Böblingen per la "Kulinarische genüsse"

La delegazione guidata dal sindaco di Alba Alberto Gatto, dall’assessore al Gemellaggi Davide Tibaldi e dal presidente del Consiglio comunale Maurizio Marello, con i consiglieri Domenico Boeri, Elisa Boschiazzo e Lorenzo Barbero, ha tagliato il nastro della 16ª edizione della Kulinarische genüsse aus Alba, l’evento che rinnova i rapporti di amicizia tra le gemelle Böblingen e Alba, sotto il segno dell’enogastronomia.

Dal 15 al 17 novembre il programma della visita in Germania ha previsto il saluto all’Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz, primo cittadino di Böblingen, e la firma sul libro d’oro, momenti conviviali come la cena di ringraziamento agli organizzatori e ai volontari, il giro tra gli stand dei nostri produttori e momenti solenni come la commemorazione ai Caduti di tutte le guerre, nella Giornata del ricordo al cimitero cittadino.

Il sindaco Gatto e l’assessore Tibaldi dichiarano: «La Kulinarische genüsse aus Alba è una tradizione che continua negli anni a raccogliere successi, grazie all’impegno organizzativo della Famija Albèisa e del comitato di gemellaggio Alba-Böblingen. La biennale culinaria ha potuto contare sulla presenza dei produttori e preziosi volontari. A tutti loro va il nostro ringraziamento e la promessa di continuare a promuovere ogni attività di gemellaggio che favorisca la partecipazione attiva della cittadinanza nelle relazioni internazionali».

Nell’occasione il past president della Famija Albèisa, Giovanni Bressano, ha fatto pervenire al sindaco di Böblingen un suo prezioso dono personale, un’opera di Bruno Sacchetto, un gesto di profonda amicizia, riconosciuta anche con la medaglia Staufer dello Stato del Baden-Württemberg, che gli venne conferita per l’eccezionale impegno e l’amicizia in Europa, concretizzato nel gemellaggio tra Alba e Böblingen.