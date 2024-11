Giornata contro la violenza sulla donna: gli eventi di Zonta club Saluzzo

l 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La violenza contro le

donne rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti che, ancora oggi, spesso non viene denunciata a causa dell’impunità e del

silenzio. Nella maggior parte dei casi la donna che denuncia risulta essere già stata vittima di pregressi maltrattamenti, taciuti per anni

Come ogni anno, lo Zonta Club Saluzzo, collabora con la Consulta delle Pari Opportunità per sensibilizzare la cittadinanza sul tema e per ricordare le vittime di

maltrattamenti, abusi femminicidi e per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere, promuove una rassegna di iniziative, in particolare:

- Il 25 novembre verranno distribuiti, in tutte le panetterie della città, sacchetti per il pane su cui è riportata la frase: “La violenza non e’ pane quotidiano” e il

numero antiviolenza 1522. "Come ogni anno i sacchetti sono stati gentilmente offerti dalla ditta Icas allo Zonta Club Saluzzo, che provvederà alla personalizzazione ed alla consegna alle singole panetterie" ricordano le co-presidenti Tiziana Somà e Alessandra Piano.

Per il quarto anno, anche alle Farmacie e Parafarmacie saranno consegnati i sacchetti sui quali è riportata la frase “La violenza e’ una malattia curabile” e il

numero antiviolenza 1522, che verranno distribuiti ai clienti il 25 novembre.

Per la terza volta saranno distribuiti, sabato 23 novembre, sacchetti a tutte le bancarelle difrutta e verdura presenti al mercato cittadino, su cui è riportata la frase: “Semina

Autostima, raccoglierai liberta’ ed indipendenza” e il numero antiviolenza 1522.

- In collaborazione con il Comune di Manta per la prima volta saranno anche distribuiti sacchetti Zonta nella Farmacia, Parafarmacia Panetteria e Ortofrutta sabato 23 e lunedì 25

novembre.

Inoltre nei bar e ristoranti cittadini il 25 novembre, le bustine di zucchero saranno di colore arancione donate dallo Zonta Club Saluzzo sulle quali è stato apposto il logo “Zonta” e la frase” Zonta says no alla violenza sulle donne”;

-il 25 novembre presso la Casa di Reclusione “Rodolfo Morandi” di Saluzzo in collaborazione con l’Associazione Liberi dentro sarà rispettato un minuto di silenzio in

ricordo delle donne vittime di violenza, con alcune letture.

- Lunedì 25 novembre alcune socie Zonta si recheranno nella “Stanza di ascolto per le donne vittima di violenza” presso la Caserma dei Carabinieri per rispettare un minuto di

silenzio con i funzionari dell’arma seguito da alcune riflessioni sul tema della violenza di genere.

Per tutto il periodo di attivismo, che inizierà il 25 novembre e terminerà il 10 dicembre con la “Giornata Internazionale dei diritti umani”, sarà esposto a Palazzo Italia in Piazza

Cavour, uno striscione con il logo “Zonta” e la frase “Giù le mani dalle donne”;

Sabato 30 novembre, alle ore 18,30, in Duomo, verrà celebrata da Monsignor Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo, una messa in ricordo di tutte le donne vittima di violenza;

Service della serata: raccolta fondi a favore delle donne vittima di violenza. Con il Patrocinio del Comune di Saluzzo.

Il 28 novembre presso la palestra Piccat di Saluzzo sarà presentato un “Corso di difesa personale” che proseguirà con cadenza settimanale sino a fine gennaio 2025.