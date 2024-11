Mondovì, nuove operazioni di pulizia nell'alveo dell'Ellero

Operazioni di pulizia oggi, mercoledì 20 novembre, a Mondovì nell'alveo del fiume Ellero.

"Non nego che si tratta di una delle cose di cui sono maggiormente soddisfatto. Pulire, dal verde e dalle piante, l'alveo dell'Ellero in città era uno degli obiettivi di mandato e dall'entrata in carica lo raggiungiamo tutti gli anni - dichiara il sindaco, Luca Robaldo -. In questo 2024, poi, procediamo anche alla pulizia del versante su via Malfatti e via Durando e procederemo alla pulizia dell'Ermena all'altezza del rione Borgato. Grazie al Dipartimento Tecnico ed alla Polizia Locale per l'impegno".