Nuovi imprenditori in ambito turistico e commerciale: dal GAL Mongioie 150 mila euro a loro disposizione

Alpisella di Garessio, mille metri di quota sospesi là dove il Piemonte abbraccia la Liguria e la montagna profuma di mare. Tra i prati e i boschi di castagno è sorto in questi anni Selucente, un albergo diffuso capace di amalgamare l’innovazione alla tradizione, ma soprattutto il passato al futuro. Perché l’architettura, a Selucente, non è stata utilizzata come un fine, ma come uno strumento efficace di rifunzionalizzazione e valorizzazione locale. Un progetto ricettivo sperimentale di riqualificazione di una borgata alpina, insomma, che giorno dopo giorno ha preso forma anche grazie al programma “Mettersi in Proprio” della Regione Piemonte e ad un apposito contributo del GAL Mongioie. Selucente, allora, come buona pratica da imitare per chi desidera avviare la propria impresa nei territori rurali e montani, ma anche per coloro che semplicemente ricercano un sostegno al lavoro autonomo.

Proprio in quest’ottica si inserisce il bando dell’intervento SRE04 del GAL Mongioie, primo atto della Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027, che mette a disposizione 150.000,00 euro per persone fisiche che intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale con sede operativa nell’area del GAL ovvero a microimprese di recente costituzione operanti sempre all’interno del territorio di competenza del GAL Mongioie.

"Lo scopo del nostro Ente è storicamente quello di favorire lo sviluppo locale del territorio andando a supportare le aziende che hanno scelto di investire in loco. Il recente bando SRE04, invece, agisce in una fase ancora più precoce, provando a favorire l’imprenditorialità di chi vorrebbe mettersi in proprio ma non ha ancora trovato il coraggio di farlo - il commento del presidente del GAL Mongioie, Mario Bovetti -. Dapprima, dunque, il percorso gratuito del programma “Mettersi in Proprio” della Regione Piemonte con i servizi di accompagnamento e assistenza specialistica, poi la possibilità di partecipare al nostro bando per ottenere un primo contributo economico fondamentale per la creazione d’impresa vera e propria. Selucente, dunque, come buona pratica da emulare sia per la visione imprenditoriale di successo, sia per la corretta interpretazione delle opportunità di sostegno e finanziamento messe a disposizione dalla Regione Piemonte e dal GAL stesso".

Il bando SRE04 resterà aperto fino alle ore 13.00 del 14 marzo 2025. Per eventuali informazioni e dettagli specifici sul bando stesso, è possibile contattare gli uffici del GAL Mongioie all’indirizzo info@galmongioie.it.