Costigliole Saluzzo ospita la terza edizione della serata “Séira Piemuntéisa”

Tutto pronto a Costigliole Saluzzo per ospitare la terza edizione della serata “Séira Piemuntéisa” interamente dedicata alla lingua Piemontese.

Come sempre la location che ospiterà l’evento sarà il bellissimo salone Polivalente di via Busca (ingresso di fianco alla Bocciofila) e la data prevista dagli organizzatori è sabato 23 novembre alle ore 21. La serata è stata pensata sulla falsariga delle precedenti edizioni e vedrà un alternarsi di musica, buon umore e premi a persone che particolarmente si sono impegnate in campo sociale o imprenditoriale della zona. Trattandosi di una serata in cui la lingua ufficiale è il Piemontese, l’idioma avrà i suoi momenti attraverso la proposta di proverbi, modi di dire e finanche qualche espressione un po’ colorita che ha accompagnato negli anni il modo di parlare dei nostri avi.

La parte musicale della serata vedrà sul palco il bravissimo maestro Claudio Boglio, con il gruppo Trio Capinera. Mentre, a grande richiesta, la parte comica è ancora una volta affidata a Valerio Chiappello vero maestro nell’arte del regalare tanto buon umore attraverso la recita e la mimica delle famose barzellette che costituiscono il suo sconfinato repertorio.

È prevista, inoltre, la recita di una poesia inedita dedicata a “Côstiole”scritta per l’occasione dal costigliolese Gianpiero Ferrigno che è anche il presentatore della serata. Gli organizzatori di “Séira Piemuntéisa” ringraziano il Comune di Costigliole Saluzzo e la cooperativa Albifrutta per la fattiva e indispensabile collaborazione. La serata è a ingresso gratuito.