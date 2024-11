Il monregalese Giampiero Caramello nominato resposabile regionale del dipartimento casa per FI Piemonte

"Sono lieto di annunciare, in accordo con il ministro Paolo Zangrillo, la nomina a responsabile regionale del Dipartimento Casa per il Coordinamento Regionale di Forza Italia Piemonte del geometra Giampiero Caramello. Forza Italia ha sempre posto al primo posto della sua agenda politica il diritto alla casa e a politiche favorevoli alla proprietà privata. In un momento nel quale sempre più spesso questo diritto viene messo in discussione dalle sinistre a livello nazionale ed europeo è quindi fondamentale la nostra presenza sul territorio e la nomina di Giampiero va proprio in questa direzione. A lui auguro buon lavoro certo che farà del suo meglio per presidiare questo tema per noi cruciale". Ad annunciarlo il senatore Roberto Rosso, vicesegretario regionale di Forza Italia in Piemonte e Responsabile nazionale del Dipartimento Casa per gli azzurri.

Giampiero Caramello è geometra libero professionista iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Mondovì dal 02/10/2000 con studio tecnico a Carrù. È stato consigliere Comunale presso il comune di Mondovì dal 26.02.2018 al 12.06.2022. Da febbraio 2023 ad oggi componente della commissione catasto e tipografia e della commissione urbanistica del collegio geometri di Mondovì. Dal 31.09.2023 commissario della commissione edilizia del comune di Mondovì. Dal 06.10.2023. Dal 12.06.2024 ad Oggi assessore all' urbanistica ed ai lavori pubblici del Comune di Briaglia. Da giugno 2006 al 2010 consigliere del collegio geometri e geometri laureati di Mondovì, mentre dal 2010 al 2014 tesoriere dello stesso collegio. Dal 2006 al 2014 coordinatore della commissione catasto e tipografia del collegio geometri. Dal 2016 al 2023 coordinatore cittadino di Forza Italia a Mondovì e da quest'anno commissario cittadino di Forza Italia sempre a Mondovì.

Il neo nominato responsabile del Dipartimento Casa Giampiero Caramello conclude: "Vorrei ringraziare il ministro Zangrillo e il senatore Rosso per l’incarico che mi hanno attribuito. L’obiettivo è lavorare sul tema mettendo a servizio del partito la mia esperienza tecnica in materia per sopperire alle tante problematiche di carattere normativo che continuiamo a riscontrare in questo settore. Un ringraziamento va anche al mio segretario Provinciale Franco Graglia e al presidente Alberto Cirio che mi hanno coinvolto nell’attività del partito a livello Cuneese. Sono aperto al confronto e disponibile a lavorare con tutti i coordinatori di dipartimenti provinciali per riuscire a tracciare un percorso unitario da percorrere insieme per promuovere tutte le iniziative che il partito vorrà attivare sul territorio".