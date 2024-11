Perlo saluta il maresciallo Bonanni, prossimo alla pensione

Si è tenuto lo scorso venerdì 15 novembre presso la sala consiliare del Comune di Perlo un incontro, organizzato dall’amministrazione in collaborazione con il comando della stazione dei Carabinieri di Bagnasco per mettere in guardia la popolazione dalle truffe.

Nel corso della serata sono stati illustrati i casi più ricorrenti e alcune accortezze da mettere in atto per difendersi da questo fenomeno sempre più frequente.

Al termine dell'incontro il sindaco, Lorenzo Benzo a nome di tutta l’amministrazione del paese ha ringraziato e salutato il Comandante della stazione di Bagnasco il maresciallo Marco Bonanni, prossimo a terminare il proprio servizio.

"A nome di tutti i perlesi - ha detto il primo cittadino - ringrazio il maresciallo per il servizio svolto in tutti questi anni a servizio della comunità e per la presenza costante. Il nostro augurio è di una buona e meritata pensione".