Riqualificazione della caserma Montezemolo di Cuneo, quali novità? Bongiovanni interpella la sindaca

Riqualificazione della caserma Montezemolo di Cuneo, a che punto stiamo? A chiederselo è il consigliere comunale di minoranza Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia), che ha presentato un’interpellanza specifica sull’argomento. Non la prima, in effetti: già il 18 giugno 2023 ne aveva prodotta una identica.

Come sottolinea il consigliere nel documento è da settembre, ovvero dalla gara d’appalto del valore di 3,9 milioni di euro circa per l’assegnazione dei lavori vinta dal raggruppamento d’imprese con a capo la Massucco Costruzioni Srl (e con all’interno anche la già conosciuta, dal Comune, Balaclava Srl), che non si sa più nulla del progetto.

“Dopo l’abbattimento dell’edificio più grande e di un altro più piccolo non si è più riparlato della destinazione della struttura verso corso Francia – si legge nell’interpellanza - . E solo dopo la pulizia delle sterpaglie e degli arbusti cresciuti in modo incontrollato si era parlato di una verifica delle alberature e della loro messa in sicurezza si era prospettata la totale acquisizione dell’area della caserma (poi apparentemente bloccata dallo scoppio della guerra in Ucraina)”.

Bongiovanni chiede quindi a sindaca e assessore competente informazioni in merito al cronoprogramma dei lavori, quale destinazione d’uso avranno i locali risultati dal rifacimento della caserma su corso Francia, come si è proceduto alla verifica delle alberature, quali azioni siano state messe in campo per raggiungere la completa utilizzazione del marciapiede lungo corso Francia. E, infine, se ci sono novità circa la totale acquisizione della caserma.