Una presenza floreale con la predominanza del colore rosso “contro la violenza sulle donne”, discreta ma evidente, corredata da una locandina in ciascuna sede delle nove Ascom territoriali che compongono Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo. Un messaggio molto semplice ma chiaro “Uniti per dire No alla violenza. Oggi, domani, sempre.”

L’iniziativa, nata durante l’insediamento del nuovo consiglio direttivo del Sindacato Fioristi Federfiori della provincia di Cuneo, ha ricevuto subito il pieno appoggio da parte di Terziario Donna Cuneo e dal Gruppo Giovani Imprenditori.

“I fiori – interviene Rossana Ursi, presidente del Sindacato Fioristi Federfiori-Confcommercio della provincia di Cuneo – sono portatori di molti messaggi e con questa iniziativa vogliamo essere attori e attrici protagonisti della lotta alla violenza di genere, in particolare contro le donne che si celebrerà il 25 novembre, ma che lo dovrà essere tutti i giorni dell’anno”.

“Ringrazio i fioristi e le fioriste – precisa Luciana Bonetto, presidente di Terziario Donna Cuneo – per l’idea e la sua attuazione, in quanto è importante sottolineare l’importanza d’intenti tra categorie e settori d’interesse nella lotta alla violenza, in particolare quella sulle donne”.

“In rappresentanza degli Under 42 – sottolinea Carlo Giorgio Comino, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio della provincia di Cuneo – è evidente l’interesse di qualunque iniziativa possa aiutare a fermare la violenza, qualunque essa sia.”

“Plaudo all’iniziativa – conclude Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – del Sindacato Fioristi Federfiori, alla quale hanno da subito aderito sia il Terziario Donna che il Gruppo Giovani Imprenditori, nella speranza che si possa interrompere lo stillicidio purtroppo in atto e che sembra non potersi fermare. Confcommercio è da sempre contro qualunque genere di violenza!”