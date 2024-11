Saranno presenti gli Associati alla Comunità con i loro prodotti esclusivi, ma anche la bancarella dell'Istituto Comprensivo con alunni ed insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria “Caldo” di Dronero che stanno portando avanti il progetto degli "Orti in Condotta".



A Dronero, Slow Food Cuneo e le sue Valli e Slow Food Comunità per lo Sviluppo Agricolo e l’ospitalità sostenibile in Valle Maira hanno organizzato per sabato 23 novembre l’iniziativa “Aspettando il Natale”, mercatino delle eccellenze della Valle Maira.



Appuntamento dalle ore 9 alle ore 13, presso il cortile dell’ex Convitto di San Giuseppe in via Roma.



Sarà una mattinata all’insegna delle eccellenze ma anche di sguardo verso il futuro. Infatti nella bancarella delle scuole saranno esposti i prodotti frutto dell'impegno degli alunni e degli Insegnanti, con il supporto dei volontari dell'associazione Mastro Geppetto, che con la loro esperienza hanno reso possibile questi importanti risultati.



I volontari dell'associazione saranno a disposizione per illustrare il progetto, mentre un esperto dello Slow Food condurrà delle brevi attività sensoriali sulle aromatiche presenti nell'orto.