Sold-out al Toselli per il concerto d'inaugurazione del Conservatorio Ghedini di Cuneo

Il Concerto di inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 del Conservatorio Ghedini di Cuneo, che si tiene venerdì 22 novembre al Teatro Toselli alle ore 21, ha fatto registrare il tutto esaurito: i biglietti di ingresso disponibili, messi a disposizione gratuitamente tramite la piattaforma digitale Eventbrite, sono infatti stati tutti prenotati.

Chi non è riuscito a riservare un posto a teatro, potrà comunque seguire l’esibizione grazie alla diretta streaming dell’evento, che verrà trasmessa dalla pagina Facebook del Ghedini, www.facebook.com/conservatorio.cuneo e anche in home page di Targatocn



Nella serata, che apre il nuovo anno dell’Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale di Cuneo, sono coinvolti tutti i dipartimenti del Conservatorio: gli studenti di strumenti classici, che si esibiscono nella prima parte del concerto, gli allievi dei Dipartimenti Pop, Jazz e Didattica, a cui è affidata la seconda parte, e gli studenti del Dipartimento METS, che partecipano in qualità di tecnici del suono.



Il programma prevede l’esecuzione di brani classici e di brani pop. Si inizia con la parte classica, che si apre con il “Concerto in Sol minore per due violoncelli ed archi” di Antonio Vivaldi, con i solisti Tommaso Cavallo e Gabriele Musio. Segue il “Concerto in La minore per pianoforte e orchestra” di Robert Schumann, con la solista Chiara Marabotto. Il direttore dell’orchestra del programma classico è il Maestro Gian Rosario Presutti.



Il programma pop comprende brani che celebrano la ricchezza e la varietà della tradizione cantautorale italiana, da quelli più datati e celebri ai successi più recenti, proposti in una veste originale dagli studenti dei Dipartimenti Pop, Jazz e Didattica sotto il titolo di “Canzoni poco irriverenti” grazie ad arrangiamenti curati dallo studente del Conservatorio Lorenzo Venturino, sotto l’egida della Consulta degli Studenti. Il direttore dell’orchestra che accompagna il programma pop è il Maestro Massimo Peiretti.



Nel corso della serata verrà consegnata una borsa di studio a ciascuno dei tre musicisti solisti. Due ulteriori riconoscimenti saranno consegnati agli studenti Andrea Rolando dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo e Francesca Cavallotto del Liceo Musicale - Istituto Magistrale Statale “Leonardo da Vinci” di Alba, vincitori di quest’anno delle borse di studio messe a disposizione dal Conservatorio per gli studenti della rete delle Scuole medie e dei Licei ad indirizzo musicale della Provincia di Cuneo. Questi riconoscimenti vengono assegnati con l’intento di sottolineare l’attenzione e l’apprezzamento del Ghedini nei confronti dell’importante ruolo svolto dagli istituti scolastici del territorio, attraverso percorsi formativi che sono in potenziale continuità con gli studi musicali accademici..



Il Concerto di inaugurazione è organizzato con la collaborazione della Città di Cuneo, della Provincia di Cuneo e del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte - Ufficio VI Ambito territoriale di Cuneo.