Marta Giovanni confermata alla vicepresidenza del Consiglio nazionale Anci

"Sono felice e orgogliosa di essere stata riconfermata vicepresidente del Consiglio Nazionale Anci, l’associazione dei Comuni italiani che rappresenta, da sempre, la prima casa degli Italiani".

Grande soddisfazione, per la sindaca di Verduno Marta Giovannini, per la nomina arrivata dall’assemblea che a Torino ha visto la designazione alla guida dell’Anci del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, mentre il primo cittadino di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è stato eletto presidente del Consiglio nazionale dell’associazione.

Nel giugno scorso Giovannini era stata rieletta alla guida del piccolo centro langarolo mentre a distanza di tre mesi ha ottenuto la conferma ai vertici dell’organizzazione che rappresenta gli 8mila campanili del Bel Paese.

"Dal 2020 faccio parte del Consiglio Nazionale Anci – spiega –. Purtroppo, appena eletta, c’è stata la pandemia, che ha differito la frequenza degli incontri, soprattutto in presenza, e per oltre un anno imposto all'intero Paese le priorità sanitarie. In Consiglio Nazionale decidiamo indirizzi e linee programmatiche dell’organizzazione e ne approviamo il bilancio. Il Consiglio convoca anche l’assemblea. Devo dire che, forse per affezione alla nostra bella regione, è stata davvero emozionante quella di ieri, a Torino. A Roma, ho partecipato soprattutto agli incontri post emergenza pandemica, riguardanti i piccoli comuni, come il mio Verduno, ma anche sul PNRR. Porterò il mio pieno impegno nella Capitale per rappresentare le istanze dei piccoli comuni, che sono la maggior parte in Italia".