ASD Judo Cuneo: Gianluca Sanna sul podio nel Trofeo Italia

Impegnativo fine settimana, quello da poco trascorso, per l'ASD Judo Cuneo in trasferta a Roncadelle (BS) per il Trofeo Italia, importante torneo che ha visto confrontarsi 566 atleti provenienti da 172 società sportive.

Per l'ASD Judo Cuneo erano presenti Leonardo Ambrosio e Gianluca Sanna (nella categoria 60 kg ove si confrontavano 62 judoka), che hanno dimostrato, di fronte ad un palazzetto gremito di spettatori, tutta la loro tenacia e determinazione.

Ambrosio, nonostante cresca di livello in ogni competizione, dopo 3 incontri si è purtroppo fermato ai quarti di finale classificandosi al 9° posto, mentre Sanna, vincendo agevolmente 4 incontri conclusi a tempo di record, è giunto in semifinale contro la testa di serie del ranking italiano della categoria. L'incontro, alquanto avvincente, è stato combattuto oltre il tempo limite (golden score) sostanzialmente alla pari, concludendosi infine a favore dell'avversario a causa delle 3 sanzioni accumulate dal judoka di Cuneo. Con lucidità e senza perdersi d'animo Sanna ha comunque conquistato il terzo gradino del podio; un risultato di tutto rispetto nell'ultima gara d'alto livello di questo 2024 ricco di soddisfazioni per tutto il team e per gli insegnati tecnici.

Per chiunque volesse sperimentare anche solo qualche lezione di questa entusiasmante disciplina, può raggiungerci presso la palestra della scuola primaria "Luigi Einaudi" con ingresso da via XX Settembre. L'ASD JUDO CUNEO ringrazia come sempre Saverio Rosso per i dettagliati resoconti inerenti le attività dell'associazione e le gare disputate.