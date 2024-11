"Buoni benzina in cambio di voti": l’accusa di Report alla candidata alle regionali di Fratelli d’Italia. La replica: "Valuterò come procedere"

Preferisce non rilasciare dichiarazioni, ma fa sapere che, visto "l’accanimento ingiustificato" di cui si ritiene vittima, valuterà se e come procedere.

Protagonista suo malgrado di un servizio di cui la popolare trasmissione giornalistica di RaiTre "Report" ha annunciato la messa in onda nella puntata di questa domenica, 24 novembre, è Elisa Tarasco. Candidata della provincia di Cuneo alle elezioni regionali del giugno scorso nella lista di Fratelli d’Italia, risultata prima dei non eletti alle spalle di Paolo Bongioanni e di Federica Barbero Invernizzi, l’imprenditrice originaria di Torino ma da tempo residente a Crissolo, in Valle Po, viene chiamata in causa dalla trasmissione di Sigfrido Ranucci in un servizio nel quale una sua concittadina la accusa di averle regalato - e non solo a lei –, buoni benzina, chiedendole in quel modo un aiuto in termini di voti.

Nei pochi secondi di servizio diffusi in anteprima da Report e trasmessi tramite la pagina Facebook del programma (https://www.facebook.com/kanti.fadelli?comment_id=Y29tbWVudDo5NzY4NzA4NDc4MDkyMjdfOTI0ODM5NDY5MTQzODE3), la "denunciante", tale Kanti Fadelli, racconta di come sarebbero andati i fatti, quando il 4 giugno, presso un suo stand elettorale la candidata le avrebbe consegnato una busta, contenente santini elettorali e i due buoni benzina da 50 euro l’uno. Insieme a quella col suo nome, Kanti avrebbe intravisto altre buste simili a quella ricevuta. "Mi ha detto «Aiutami, siamo della valle e magari ci aiutiamo tra noi, che siamo della valle»", il suo racconto.

Domenica la messa in onda, che certamente provocherà reazioni.