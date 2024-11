Cuneo Nuova, cresce il degrado? "In Piazza della Costituzione c'è che fa i bisogni tra le macchine parcheggiate"

Molte le lamentele che arrivano dal quartiere Cuneo Nuova per il degrado che, a detta dei residenti, starebbe aumentando di giorno in giorno.

In particolare, la segnalazione di un lettore che parla di Piazza della Costituzione come luogo dove "dal mattino fino a sera ci sono personaggi che bivaccano, bevono alcolici, fumano marijuana e, la cosa più vergognosa, fanno i loro bisogni tra le macchine parcheggiate senza pudore". La lettera inviataci si conclude con un appello alle Forze dell'Ordine per controlli più puntuali e mirati durante le ore diurne e serali.

Altra segnalazione giunge da piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, nel tratto adiacente via Ettore Rosa. Qui il parcheggio confinante con Villa Invernizzi, che ricordiamo essere bene tutelato dalle Belle Arti, è diventato una discarica a cielo aperto, come dimostrano le fotografie inviateci.

Inoltre, il muretto che delimita il confine tra la piazza e via Ettore Rosa è in parte crollato ed è utilizzato come "passaggio alternativo" per i pedoni.

Anche in questo caso i residenti chiedono il ripristino dell'area.