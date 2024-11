Cuneo, al Don Bosco lo spettacolo “Mai più! (non) sono solo parole”

Domani, sabato 23 novembre dalle 20.30 presso il cinema teatro Don Bosco di Cuneo dei Salesiani Don Bosco(via S. Giovanni Bosco, 21), è in programma lo spettacolo aperto al pubblico “Mai più! (non) sono solo parole”, serata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

L’evento si tiene in occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” che si celebra ogni anno il 25 novembre. L’evento, organizzato dall’Automobile Club Cuneo e dall’Agenzia di assistenza e consulenza sportiva Mapa Sports Agency, si svolge con il patrocinio della Città di Cuneo e si inserisce all’interno del calendario eventi di “8 marzo è tutto l’anno”, l’annuale rassegna di appuntamenti proposta dall’assessorato alle Pari Opportunità-servizio Parità e antidiscriminazioni del Comune di Cuneo.

La serata è resa possibile grazie all’intervento degli sponsor Studio Pedone, Rolfo Service Srl,ASF Group, Decalog Srl, Come nuovo! Multiservice.R e Granda Led e vedrà la partecipazione di una rappresentanza della Freedom FC, della sezione ginnastica ritmica ISEF Torino e di Ethica Center.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni (costo biglietto 8 euro in galleria–10euro in platea) è possibile scrivere all’indirizzo mailprenotazionidonbosco.cuneo@gmail.como chiamare il numero0171/692516