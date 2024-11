"Autismo in età evolutiva”: convegno a Vicoforte su individuazione e trattamento precoce [VIDEO]

"Autismo in età evolutiva, individuazione e trattamento precoce, educazione, nuove tecnologie". E' il titolo del confronto, organizzato dall'Asl Cn1, con 190 esperti della regione e non solo, per parlare dell'individuazione della sindrome già nei primissimi anni di vita dei bambini. E' in programma il 25 e 26 novembre a Vicoforte.

“Il convegno è l'occasione per condividere le ultime conoscenze, ricerche ed esperienze significative sul trattamento dell'autismo con particolare riferimento all'infanzia – spiega Giuseppe Maurizio Arduino responsabile del C.A.S.A. dell’Asl CN1 -. Tema importante è quello dell'individuazione precoce. Ci sono elementi di rischio riscontrabili già a 12/18 mesi per fare interventi mirati. Interventi che hanno come elemento sostanziale il lavoro con i genitori e il contributo delle tecnologie”.

A presentare l'isola digitale Franco Fioretto, direttore della Neuropsichiatria Infantile: “Qui abbiamo raccolto le migliori tecnologie per i ragazzini con disturbo dello spettro autistico. Il neuro-feedback, che permette anche una registrazione EG (elettroencefalografica), consente anche di aumentare i tempi di attenzione dei ragazzi. Molti ragazzi autistici hanno infatti deficit di attenzione. Poi una seconda tecnologia riesce a portare i ragazzi in ambito virtuale per esercizi di coordinazione motoria”.