“La notte dei pupazzi”: un'avventura fra i libri per i bambini di Manta

Questa mattina, venerdì 22 novembre, i bambini della scuola dell’Infanzia di Manta, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno portato in biblioteca i loro pupazzi preferiti per far loro trascorrere una “Notte fra i libri”.

Un evento carico di immaginazione e magia che culminerà domani, sabato 23 novembre, con il ritorno dei piccoli protagonisti alla biblioteca civica di Manta per riprendere i loro amici di pezza e scoprire le storie della serata.

L’iniziativa, denominata “La notte dei Pupazzi”, è stata organizzata dall’amministrazione comunale di Manta in collaborazione con la biblioteca civica e la scuola dell’Infanzia.

Per l’occasione, la biblioteca di via Garibaldi 65 (Salita Croce Rossa, 1) effettuerà un’apertura straordinaria nella mattinata di sabato dalle 9 alle 11,30.

Durante l’evento, i bambini accompagnati dai loro genitori potranno partecipare a letture animate, immergendosi in racconti che daranno voce alle avventure vissute dai pupazzi durante la notte in biblioteca.

La mattinata sarà resa ancora più speciale grazie a una colazione offerta dalle aziende locali BioRivoira, Gronda e Bonifanti, che sostengono l’iniziativa.

Un appuntamento che celebra il potere della fantasia, il piacere della lettura e il legame tra la comunità e il territorio, regalando ai più piccoli un’esperienza indimenticabile.