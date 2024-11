Volley femminile A1: la Honda Olivero Cuneo torna a casa, sfida all'Eurotek Uyba Busto Arsizio

Dopo la sconfitta di Perugia la Honda Olivero Cuneo è pronta per tornare in campo al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta. Alle 17 di domenica 24 novembre va in scena la sfida, visibile su VBTV, contro Eurotek Uyba Busto Arsizio.

C’è voglia di riscatto per le Gatte dopo la prestazione incolore di Perugia. Tuttavia non sarà semplice contro una squadra come Busto Arsizio, capace di imprese importanti in questo avvio di stagione, che viaggia stabilmente in zona Play Off.

Queste le parole di coach Pintus in vista della sfida: “Busto ha un'ottima ricezione che le permette una distribuzione importante sui centrali. In particolare Sartori è cresciuta a livelli altissimi e le palleggiatrici fanno bene a servirla. Questo può complicare le scelte nel muro-difesa, quindi proveremo a fare un passo in più in battuta, cosa che con Perugia si è vista solo nel primo set. Soprattutto cercheremo di ritrovare quelle sicurezza che abbiamo perso a fine primo set a Perugia a causa della rimonta firmata Nemeth e compagne”.

Cliccare qui per acquistare il biglietto