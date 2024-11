Meccatronica: dove la meccanica incontra l'innovazione!

Se il mondo dell’automazione industriale, della robotica e della meccanica ti appassionano…c’è un potenziale Progettista meccatronico in te!

Presso l’AFP di Dronero, in Via Meucci 2, è in partenza il corso “Progettista Meccatronico” della durata di 1.000 ore di cui 400 di stage.

Il corso si rivolge a diplomati/qualificati in ambito tecnico industriale e viene progettato e realizzato in collaborazione con le Aziende del territorio.

“Un corso decisamente interessante – spiega la Direttrice del CFP di Dronero, Laura Demaria – che offre elevate competenze tecniche che possono aprire le porte a numerose opportunità professionali. I punti di forza di questo corso sono:

Stretta collaborazione con le aziende del territorio con interventi formativi e tecnici, oltre l’accoglienza in stage

Formazione in diverse discipline, quali la meccanica, l'elettronica, l'informatica e l'automazione

Preparazione alle nuove tecnologie basate su PLC e robot

Sviluppo di capacità di problem solving, lavoro di squadra, creatività e pensiero critico

Sviluppo di capacità lavorative in diversi ambiti e con differenti tipi di tecnologie

Ottime prospettive occupazionali”

Preiscriviti! Ultimi posti disponibili!

Per saperne di più: